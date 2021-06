VENETO IN ZONA. BIANCA BERTIN: ORA SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE”

VENETO IN ZONA BIANCA. PATRIZIO BERTIN “UNA VITTORIA DEI VENETI, ORA SI SOSTENGA L’OCCUPAZIONE”

Con il ritorno dal 7 giugno del Veneto ufficialmente in zona bianca, molte attività commerciali potranno ripartire, dalla ristorazione alle cerimonie ed eventi.

Il presidente Patrizio Bertin è soddisfatto: “La zona bianca è una vittoria dei veneti che hanno perseguito quest’obiettivo con pazienza e responsabilità. Solo qualche settimana fa sembrava una chimera, ora ci siamo e ha come il sapore di una liberazione, anche se sappiamo benissimo che ci vuole ancora tempo e impegno per debellare definitivamente la pandemia. Ma è un passo in avanti importante, conquistato con i denti e da difendere”.

Mentre si approssima l’estate, con le prime giornate calde, Bertin guarda avanti: “C’è margine per salvare la stagione che inizia. Adesso è necessario sostenere l’occupazione, in particolar modo degli stagionali. Parliamo di persone che ogni anno riprendono il proprio posto nelle varie strutture, dalla ristorazione al ricettivo fino al comparto del tempo libero e del divertimento. Servono misure appropriate, in particolare sgravi fiscali, per permettere a questi lavoratori di avere continuità anche quest’estate al loro impiego. Senza personale adeguato non può esserci ripresa effettiva”.

Restano ancora ferme, invece, le discoteche: “Seguiamo l’evoluzione della situazione, l’auspicio è che anche per questo settore possa arrivare presto la svolta”, conclude Bertin.

Venezia 7 giugno 2021

(Ascom Padova)