CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO CON I PREMI DI COLDIRETTI VENETO. SVELATI I VINCITORI DEL CONCORSO “ENERGIA S©OLARE”. DIPLOMI E BUONI SPESA A KMZERO PER I PARTECIPANTI. DISEGNI ESPOSTI AL PUBBLICO NEGLI SPAZI D’ARTE

CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO CON I PREMI DI COLDIRETTI VENETO

SVELATI I VINCITORI DEL CONCORSO “ENERGIA S©OLARE”. DIPLOMI E BUONI SPESA A KMZERO PER I PARTECIPANTI

DISEGNI ESPOSTI AL PUBBLICO NEGLI SPAZI D’ARTE

4 giugno 2021 – Buoni per acquisto di cancelleria o per una spesa a kmzero e premi per tutti i bambini zainetti gadget e tanto altro che hanno partecipato al concorso di Coldiretti “Energia S©olare” promosso da Donne Impresa in tutte le scuole del Veneto. “Un diploma conquistato in campo – spiega Chiara Bortolas presidente regionale delle agricoltrici – grazie ai lavori realizzati dai piccoli anche i grandi hanno riflettuto sulle conseguenze dell’assalto dei pannelli fotovoltaici ai terreni fertili. Ogni elaborato è stato motivo di analisi grafica, della tecnica ma soprattutto del punto di vista dei giovani che con i disegni hanno espresso emozioni e sentimenti legati alla tutela del verde, alla bellezza del paesaggio, alla conservazione della campagna”. Le giurie convocate a livello provinciale composte da esperti d’arte, professionisti della comunicazione e di architettura hanno dimostrato molto stupore per l’operosa adesione e per i contenuti creativi. “Si tratta del miglior manifesto, del cartellone pubblicitario più vincente che avremmo mai potuto commissionare al top delle agenzie – commenta Chiara Bortolas – ogni foglio colorato è un condensato della migliore fantasia e un invito a pensare a quale futuro i grandi potrebbero riservare a figli e nipoti in caso di sottrazione del verde, di compromissione dell’equilibrio naturale per sostenere vaste distese di moduli solari installati a terra. L’energia pulita si può fare senza deturpare il territorio usando le aree dismesse, capannoni inutilizzati, cave e zone marginali – dice Chiara Bortolas.

Per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica tutte le opere saranno esposte prossimamente negli spazi solitamente dedicati ai grandi artisti.