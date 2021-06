Onorato Armatori: con Moby e Tirrenia Sardegna collegata tutto l’anno

Roma, 2 giu. Moby e Tirrenia si confermano una volta di più le migliori alleate della Sardegna, per tutto l’anno, e aprono già oggi le prenotazioni sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia fino a maggio 2022. Il nuovo piano industriale di Moby e di Tirrenia non prevede alcun tipo di sovvenzione, garantendo un perimetro di rotte pressoché inalterato rispetto a quello attuale, con un livello di servizio sempre ottimo e con tariffe in linea con quelle per la continuità territoriale anche senza la Convenzione con lo Stato italiano. Quindi, sottolinea il gruppo in una nota, anche alla luce dell’esito del bando per la Genova-Porto Torres, Moby e Tirrenia credono che quella rotta non abbia bisogno di sostegno pubblico e lo dimostrano con i fatti.

Quindi, per assicurare la continuità territoriale e certezza della mobilità per i sardi, oltre che per dare le necessarie rassicurazioni al territorio che il Gruppo ha l’onore di servire da 140 anni, per coloro che devono raggiungere l’Isola aprono già oggi le prenotazioni fino a maggio 2022, assicurando lo stesso livello di servizio richiesto dal bando e con le tariffe per i passeggeri in linea con quelle previste dallo stesso, proprio perché convinti che questa tratta possa essere esercitata senza necessità di sovvenzioni agli armatori.

Ma, oltre alla Genova-Porto Torres, che quest’estate sarà ulteriormente rafforzata con corse diurne e notturne, Moby e Tirrenia assicurano anche ulteriori rotte senza alcuna sovvenzione: da dicembre è infatti esercitata la Genova-Olbia, una nuova linea dedicata alle merci, così come sempre per le merci parte la Napoli-Cagliari, anch’essa senza contributi pubblici, linea per la quale invece un altro operatore riceve la sovvenzione statale. Ed è totalmente senza contributi pubblici anche la Livorno-Olbia-Cagliari, una vera e propria autostrada fra il continente e la Sardegna per le merci, che viene esercitata dalla “Maria Grazia Onorato”, la nave più grande, tecnologica e green del Mediterraneo. Sempre oggi, infine, aprono le prenotazioni fino a maggio 2022 per la Civitavecchia-Olbia e a breve saranno prenotabili per tutto il prossimo anno anche le altre linee, in un quadro di rotte servite che resta pressoché inalterato e senza contributi pubblici. Il binomio fra Moby, Tirrenia e la Sardegna resta inscindibile e anzi si rafforza. Ogni giorno, per tutti i giorni dell’anno. E senza sovvenzioni pubbliche, conclude il gruppo.

(Adnkronos)