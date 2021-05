AL VIA LE COMMISSIONI DI ESPERTI PER I 3500 DISEGNI DEL CONCORSO DI COLDIRETTI VENETO”L’ENERGIA S(C)OLARE”. BORTOLAS (DONNE IMPRESA):”LE OPERE DEI PICCOLI VICINE A QUELLE DEI GRANDI PITTORI”

27 maggio 2021 – Coldiretti non esclude la possibilità che i 3500 disegni dei bambini veneti siano esposti vicino alle grandi mostre in programma sul territorio regionale. L’annuncio è di Chiara Bortolas presidente di Donne Impresa che in questi giorni ha convocato le commissioni giudicatrici dei lavori prodotti dai bambini delle scuole elementari che hanno aderito al concorso “L’ENERGIA S©OLARE” promosso da Coldiretti Veneto.

Le valutazioni sono in corso nelle sedi provinciali: una media di 500 disegni all’attenzione di architetti, paesaggisti, grafici e curatori d’arte che dovranno esprimersi secondo i criteri del valore artistico, tecnico e contenuto comunicativo degli elaborati. La pronta adesione di figure professionali legate alla tutela del territorio, alla valorizzazione dell’ambiente rurale e all’esaltazione del paesaggio – commenta Chiara Bortolas presidente regionale delle imprenditrici – danno spessore all’iniziativa che in pochi giorni ha riscontrato il consenso di centinaia di allievi e docenti. Sicuramente l’argomento proposto è impattante e interessa le famiglie – continua Bortolas – la produzione di energia pulita intercetta le coscienze di tutti, grandi e piccini, quanto quella di proteggere la campagna. E’ stato interessante vedere la traduzione di questi sentimenti in illustrazioni colorate con slogan trascritti nei fogli. Una raccolta di messaggi autentici che vale anche dal punto di vista mediatico al pari del miglior esperto di comunicazione. Tanto impegno merita di essere condiviso con la società, di renderlo visibile trovando spazi adeguati magari accanto alle rassegne dei grandi pittori, culturali o negli spazi espositivi riservati alla pittura moderna e perché no anche nell’ambito della Biennale d’Arte ed Architettura.