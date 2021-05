Conferma al centro per Marco Vitelli

E’ stato uno dei giocatori rivelazione della Kioene 2020/21: top di squadra nei muri (63) e servizi vincenti (41). “Società e staff mi hanno permesso di lavorare al meglio”. Ora è pronto per la VNL: “voglio ripagare la fiducia che è stata riposta in me”. Nazionale Juniores: prosegue l’avventura per Ferrato, Gottardo e Schiro

Altra conferma in casa Kioene Padova: Marco Vitelli vestirà la maglia bianconera anche per la stagione 2021/22. Nella sua prima esperienza in Veneto, il centrale abruzzese ha realizzato complessivamente 275 punti in 34 gare ufficiali, mettendo a segno 41 ace e 63 muri vincenti (primo in questi due fondamentali nella propria squadra). 25 anni compiuti lo scorso 4 aprile, Vitelli farà ancora coppia al centro col capitano Marco Volpato. «Sono davvero felice di proseguire la mia esperienza con la Kioene Padova – dice Vitelli – e anzitutto devo ringraziare la Società e il coach Jacopo Cuttini, col quale fin dal primo momento ho trovato grande sintonia. La stagione 2020/21 è stata positiva non solo a livello personale ma anche per tutto il gruppo. Padova è un team giovane, che ha voglia di crescere e di dimostrare le proprie qualità. Gli stimoli non mancheranno nemmeno per il prossimo campionato. Anzi, credo che saranno ancora maggiori».

Per te è stato un campionato da incorniciare e che si è concluso con la convocazione in Nazionale Seniores…

«E’ stata un po’ la “ciliegina sulla torta” di un percorso iniziato la scorsa estate e sono davvero orgoglioso di poter vestire la maglia Azzurra. Per me è la prima esperienza con la Nazionale Seniores, perché fino ad oggi avevo vestito solo quella delle giovanili. Sto lavorando duramente e voglio ripagare tutta la fiducia che è stata riposta in me. Ora ci attende questo importante impegno con la VNL e sono a disposizione del team per dare il mio massimo».

Tornando a parlare di Kioene Padova, cosa ti ha permesso di poter disputare un campionato di ottimo livello?

«L’ambiente della Kioene Arena ti permette di lavorare con serenità e al tempo stesso con grande entusiasmo. Lo staff ci è stato vicino sempre e abbiamo lavorato divertendoci. Se guardiamo la squadra all’inizio e alla fine del campionato, complessivamente tutti siamo cresciuti e questo dimostra che il lavoro svolto è stato di ottima qualità. Il prossimo campionato sarà ancora più competitivo del precedente, perché stanno arrivando in Italia i migliori giocatori al mondo. Questo però non ci deve spaventare. Ripartiremo con meccanismi di gioco consolidati e con nuove scommesse da dover vincere».

NAZIONALE JUNIORES: PROSEGUE L’AVVENTURA PER 3 BIANCONERI. Dal 6 al 25 giugno, Leonardo Ferrato, Mattia Gottardo e Andrea Schiro proseguiranno la loro avventura con la Nazionale Juniores per un collegiale che si svolgerà a Darfo Boario Terme (BS). Della lista dei 16 convocati da coach Frigoni, la Kioene Padova è la Società col maggior numero di propri atleti presenti in squadra.



