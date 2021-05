INCIDENTE IN VIA ADRIANO ANGOLO VIA PADOVA (MILANO, 21 MAGGIO 2021)

INCIDENTE IN VIA ADRIANO ANGOLO VIA PADOVA (CRESCENZAGO, ZONA 2 MILANO).

Venerdì 21 maggio 2021, attorno alle ore 11.00, incidente in via Adriano angolo via Padova (zona piazza Costantino): un autocarro della ditta di trasporti “Somaglia” ha disperso per strada il contenuto del serbatoio di gasolio che aveva, creando problemi di inquinamento e di possibile incendio in caso di scintille accidentali.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e varie auto della Polizia Municipale.

Il traffico automobilistico è rimasto paralizzato per un paio di ore.