Settimana Europea della Gioventù 24-30 maggio 2021

Dal 24 al 30 maggio si tiene la Settimana europea della Gioventù. Tutta l’Europa sarà il teatro di eventi interessanti e stimolanti dedicati al tema “Il nostro futuro nelle nostre mani”.

Quest’anno l’UE lancerà i nuovi programmi europei per la gioventù 2021-2027: il nuovo programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà offrono ai giovani l’opportunità di impegnarsi socialmente, contribuire alle cause verdi, affrontare le sfide future con maggiori competenze digitali e diventare più inclusivi e aperti alla diversità.

La Settimana europea della gioventù è il più grande appuntamento europeo per i giovani e per il settore giovanile in Europa.

I principali organizzatori della Settimana europea della gioventù sono le agenzie nazionali per Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà insieme alla rete Eurodesk. L’edizione 2021 si svolgerà prevalentemente online e sul territorio nazionale.

Europe Direct Venezia Veneto aderisce alla Settimana europea della gioventù organizzando il webinar “L’EUROPA PER I GIOVANI DEL VENETO: le opportunità digitali offerte dall’Unione europea” in collaborazione con Regione Veneto, EURES e Veneto Lavoro che si tiene martedì 25 maggio alle ore 16.

Per maggiori info sulla Settimana europea della Gioventù: https://europa.eu/youth/week_it

Per maggiori info sul webinar “L’EUROPA PER I GIOVANI DEL VENETO: le opportunità digitali offerte dall’Unione europea” organizzato da Europe Driect Venezia Veneto: https://www.comune.venezia.it/it/content/2505-webinar-leuropa-i-giovani-…