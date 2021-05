Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 28/05/2021

Inizio: 17:00 – Fine: 18:00

Luogo

Planetario di Padova

Nome dell’Associazione: Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Email: [email protected]

Sito web: https://www.facebook.com/events/2864247043888687/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Tipologia:

L’Associazione Culturale Fantalica APS propone la sesta edizione della rassegna Portello Segreto 2021. Il Portello tra storia e scienza, con il Patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione e il sostegno di enti e associazioni del territorio.

L’iniziativa prevista per venerdì 28 Maggio 2021 alle ore 17.00 prevede una visita guidata rivolta alle famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni presso il Planetario di Padova, riaperto recentemente dopo un lungo periodo di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria.

La visita è a cura degli educatori/astronomi dell’ente ed è pensata come esperienza interattiva e coinvolgente con proiezione di un video racconto in forma animata. Il Planetario di Padova è collocato all’interno dell’antico complesso dell’ex-macello di via Cornaro e permette, grazie a innovativi sistemi di videoproiezione, di conoscere i segreti del nostro universo. L’intera visita guidata avrà un durata di circa un’ora e mezza e prevede la partecipazione di minimo 20 persone e massimo 30 in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento del virus COVID-19. Per partecipare è necessario prenotarsi e versare la quota entro e non oltre il 25 maggio 2021. L’iscrizione può essere effettuata online attraverso il link: https://www.fantalica.com/event/con-la-testa-tra-le-stelle-visita-guidata-al-planetario/

28 Maggio alle 17 presso via Alvise Cornaro 1 – evento a pagamento su prenotazione

(CSV di Padova)