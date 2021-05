DOMANI. 15 MAGGIO ALLE ORE 10.30. TAGLIO DEL NASTRO DEL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA A VERONA: COLDIRETTI VENETO: IL PRIMO AD ENERGIA AGRICOLA A KMZERO”

DOMANI, 15 MAGGIO ALLE ORE 10.30

TAGLIO DEL NASTRO PER IL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA DI VERONA

quartiere Filippini in Via Macello 5/A

COLDIRETTI VENETO:”IL PRIMO AD ENERGIA AGRICOLA A KMZERO”

E’ il sesto a livello regionale, ma il primo alimentato con energia di origine agricola a kmzero. Il mercato coperto di Campagna Amica di Verona sarà inaugurato DOMANI, 15 MAGGIO ALLE ORE 10.30 nel quartiere Filippini in Via Macello 5/A in centro storico. Uno spazio di 700 metri quadrati servito completamente dalla comunità agroenergetica sviluppata da Coldiretti Veneto e ForGreen Spa.