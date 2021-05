Covid Italia oggi, 7.852 contagi e 262 morti: bollettino 12 maggio

I dati della Protezione Civile e le news, regione per regione, sull’emergenza coronavirus. Da ieri 306.744 tamponi, indice di positività al 2,5%



Sono 7.852 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 12 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 262 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 306.744 tamponi, l’indice positività è al 2,5%. Sono 1.992 i pazienti in terapia intensiva (-64 da ieri), con 91 ingressi nelle ultime 24 ore.

EMILIA ROMAGNA

Sono 509 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 12 maggio in Emilia Romagna. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 7 decessi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 377.444 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%

LAZIO

Sono 633 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio. Si registrano altri 22 morti. Oggi nel Lazio “su oltre 15mila tamponi (+1710) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 i decessi (-18), 1269 i guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 le terapie intensive (-11). Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano. “Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi positivi. Oggi superiamo 800mila cittadini con completamento del ciclo vaccinale, il 17% della popolazione target. Dati tutti in calo, segnale positivo, continuiamo cosi” sottolinea D’Amato.

CAMPANIA

Sono 1.127 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 30 decessi. I nuovi casi di coronavirus sono emersi dall’analisi di 18.229 tamponi molecolari. I sintomatici sono 372. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 30 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.749 i decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.953; il totale dei guariti è 318.376. In Campania sono 116 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.307 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

ABRUZZO

Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo. Nessun decesso. Nel dettaglio, sono complessivamente 72799 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 150 nuovi casi, dei quali 39 hanno meno di 19 anni, mentre resta fermo a 2447 il bilancio dei pazienti deceduti. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1056850 tamponi molecolari (+4067 rispetto a ieri) e 434728 test antigenici (+2254 rispetto a ieri). Sono 246 i pazienti (-8 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, 24 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6989 (-403 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18230 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 18884 in provincia di Chieti (+63), 17944 in provincia di Pescara (+9), 16993 in provincia di Teramo (+32), 562 fuori regione (+3) e 186 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

VALLE D’AOSTA

Sono 23 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi portano il totale complessivo dei pazienti affetti dal virus da inizio emergenza a 11.282. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 513, -21 rispetto a ieri, di cui 19 ricoverati in ospedale, sette in terapia intensiva, e 487 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 10.303, +42 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 120.694, +554 di cui 27.488 effettuati con test antigenico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 464.

PUGLIA

Sono 615 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 12 maggio. Registrati inoltre altri 36 morti. In calo quindi nella regione i nuovi casi di positività al Covd19 a fronte di un contestuale calo del numero dei test. In aumento invece i decessi. Continua a spron battuto l’avanzata dei guariti e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

BASILICATA

In Basilicata sono 122 i nuovi casi di coronavirus, su un totale di 1.427 tamponi molecolari, registrati oggi 12 maggio e 4 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Balvano, Picerno, Potenza e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 361. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.286 (-243), di cui 5.154 in isolamento domiciliare. Sono 18.803 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 538 quelle decedute.

VENETO

Sono 493 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.039 tamponi, il tasso di positività è dell’1,09%. I pazienti in ospedale sono 1.117. I ricoverati in area non critica sono 979 (-31). In terapia intensiva sono ricoverate 138 pazienti (-10).

TOSCANA

Sono 495 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 495 su 23.190 test di cui 13.726 tamponi molecolari e 9.464 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,13% (6,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social.

MARCHE

Sono 230 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, ha reso noto che da ieri sono stati esaminati 5100 tamponi: 2602 nel percorso nuove diagnosi (di cui 576 nello screening con percorso Antigenico) e 2498 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 230 (52 in provincia di Macerata, 35 in provincia di Ancona, 84 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (52 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (88 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 32 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 576 test e sono stati riscontrati 33 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 75 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 12 maggio. Si registrano altri 6 morti. Da ieri sono stati processati 6.062 tamponi molecolari, con una percentuale di positività di 1,07%. Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,49%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120.

I decessi complessivamente ammontano a 3.752, con la seguente suddivisione territoriale: 799 a Trieste, 1.992 a Udine, 670 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.268 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.956 a Trieste, 50.459 a Udine, 20.751 a Pordenone, 12.914 a Gorizia e 1.188 da fuori regione.

PIEMONTE

Sono 774 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 12 maggio. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi sono pari al 4% dei 19.506 tamponi eseguiti, di cui 9.739 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 357.662, di cui 28.826 Alessandria, 17.141 Asti, 11.127 Biella, 51.536 Cuneo, 27.489 Novara, 191.610 Torino, 13.305 Vercelli, 12.648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.471 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.509 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.599 (-59). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.605.507 (+ 19.506).

Il totale dei decessi nella regione è ora di 11.451. I pazienti guariti sono complessivamente 333.926 (+ 1.157).

