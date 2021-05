Venerdì 14 maggio si torna finalmente alla musica dal vivo con un nuovo appuntamento di “Padova Jazz al Pedrocchi”

Una serata speciale e in completa sicurezza, con tutte le precauzioni previste dalla situazione attuale.

Il concerto si svolgerà in due set: il primo dalle 19.00 alle 19.45 e il secondo dalle 20.15 alle 21.00

Hammond Bros

Giulio Campagnolo – Organo Hammond

Giovanni Bertelli – chitarra

Enrico Smiderle – batteria

Il trio collabora attivamente da più di quattro anni ed è composto da giovani musicisti professionisti dell’area veneto-emiliana.

La forte intesa personale e musicale permette al trio di interpretare in maniera contemporanea la tradizione di questo ensemble nel quale, gli echi gospel, blues e soul, sono inglobati nel linguaggio jazzistico.

Ad inizio 2020, viene lanciato sul mercato discografico il primo disco intitolato “A Lot Of Livin’ To Do” dove partecipa come guest star il trombettista Alessandro Presti.

Per questa serata al Caffè Pedrocchi il trio propone, per la maggior parte, brani originali e standards riarrangiati e rivisitati.

[email protected]èPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

tel. 347 7580904

e-mail [email protected]

Caffè Pedrocchi

via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

www.caffepedrocchi.it

Prenotazione obbligatoria

tel. 049 8781231

email: [email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)