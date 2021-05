Covid Italia oggi, 6.946 contagi e 251 morti: bollettino 11 maggio

I dati della Protezione Civile e le news, regione per regione, sull’emergenza coronavirus



Sono 6.946 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251 morti.

LAZIO – Sono 635 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio, secondo il bollettino della Regione, che riferisce anche di altri 40 morti. “Su oltre 13.301 mila tamponi (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 635 nuovi casi positivi (-45), 40 i decessi (+23) e sono 1.230 i guariti. Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 4.7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2.4%. I casi a Roma città sono a quota 406”, sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, evidenziando che “oggi nel Lazio si registra il numero più basso di positivi negli ultimi sette mesi e una forte frenata nei contagi”.

ABRUZZO – Sono 79 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo la tabella del bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 9 morti. Complessivamente sono 72.649 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi, 13 dei quali hanno meno di 19 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.447 (tra i 72 e i 93 anni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.531 dimessi/guariti (+251 rispetto a ieri), secondo quanto comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari (+3.956 rispetto a ieri) e 432.474 test antigenici (+2.341 rispetto a ieri): sono 254 i pazienti (-24 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, 25 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.392 (-153 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

VALLE D’AOSTA – Sono 23 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 11 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato 1 morto. I casi positivi attuali sono 534, – 34 rispetto a ieri, di cui 22 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 503 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 56 unità a 10.261 mentre i tamponi effettuati fino ad oggi sono 120.140, + 753, di cui 27.158 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono ad oggi 464.

PUGLIA – Sono 684 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Aumentano quindi i nuovi casi positivi al Covid 19 nella Regione, ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

BASILICATA – Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 3 morti. 1.484 i tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute risiedevano ad Atella, Matera, Policoro. I lucani guariti o negativizzati sono 262. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.529 (-187), di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono 18.442 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 534 quelle decedute.

MARCHE – Sono 151 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 11 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4021 tamponi: 2258 nel percorso nuove diagnosi (di cui 846 nello screening con percorso Antigenico) e 1763 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,7%).

TOSCANA – Sono 367 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 21 morti. Il numero totale dei positivi nella Regione è di 234.097 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 211.216 (90,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.906 tamponi molecolari e 12.007 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo. Sono invece 6.985 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.458, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.263 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 14 uomini e 7 donne con un’età media di 80,7 anni.

CAMPANIA – Sono 1.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29 morti. Sono stati 16.351 i tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia sono 6.719 i decessi registrati nella Regione. I nuovi guariti sono 2.390. Sono 111 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.353 quelli ricoverati nei reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA – Sono 456 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. Sono stati 25.380 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’1,8%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 154 nuovi casi, seguono Modena con 69, poi Reggio Emilia con 46, Parma con 36, Rimini con 32 e Piacenza con 30. Quindi Ravenna con 26, Forlì con 25, Cesena con 19, Ferrara con 12 e, infine, il circondario imolese con 7.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.571 tamponi molecolari, per un totale di 4.548.857. A questi si aggiungono anche 12.809 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.945 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 335.032. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.031.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 186, uno in meno rispetto a ieri, 1.294 quelli negli altri reparti Covid, 63 in meno.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 50 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 3.499 tamponi molecolari, l’indice di positività è di 1,43%. Sono 20 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre si riducono quelle negli altri reparti, 136.

I decessi complessivamente ammontano a 3.746: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento scendono a 6.082. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone: 20.938 a Trieste, 50.440 a Udine, 20.730 a Pordenone, 12.898 a Gorizia e 1.187 da fuori regione.

PIEMONTE – Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono pari al 2,7% dei 19.905 tamponi eseguiti, di cui 10.959 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 356.888, di cui 28.771 Alessandria, 17.109 Asti, 11.081 Biella, 51.435 Cuneo, 27.435 Novara, 191.190 Torino, 13.260 Vercelli, 12.625 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.471 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.511 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1658 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.586.001 (+19.905 rispetto a ieri), di cui 1.550.241 risultati negativi.

Il totale dei decessi è ora di 11.433, mentre i pazienti guariti sono complessivamente 332.769 (+ 957 rispetto a ieri).

