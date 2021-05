Veneto Festival 2021

Anche quest’anno, il Concerto Inaugurale del Festival Internazionale Giuseppe Tartini si terrà a Padova nella Chiesa degli Eremitani.

I concerti del Festival, in programma da maggio a novembre, si estenderanno anche al di fuori del Veneto con un nutrito calendario e la presenza di numerosi solisti italiani e stranieri.

Ospite della prima serata, sarà il trombettista Marco Pierobon. Durante la sua carriera è stato Prima tromba del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, della Chicago Symphony Orchestra e dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Importanti compositori come Giancarlo Aquilanti, Angelo Sormani, Giuseppe Bonafine e Michele Mangani gli hanno dedicato diverse opere. Dopo aver diretto gruppi di fiati e di ottoni, nel 2014 ha debuttato come Direttore collaborando con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra “Haydn” di Bolzano. Ha tenuto MasterClass in tutto il mondo e ha all’attivo numerosi produzioni discografiche.

“I SOLISTI VENETI”

diretti da Giuliano Carella

con la partecipazione di Marco Pierobon

Programma

MOZART – Sonate da Chiesa KV 278 E KV 329; Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner”

HAYDN – Concerto in mi bemolle maggiore Hob. VIIe/1 per tromba e orchestra

HUMMEL – Concerto in mi maggiore per tromba e orchestra

Informazioni

ATTENZIONE – L’ingresso all’evento sarà contingentato secondo le ultime disposizioni di Legge anti Covid-19.

Biglietti online sul sito: www.solistiveneti.it

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)