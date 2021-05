Regione Veneto: Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli inquinanti

La Regione del Veneto ha approvato il “Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto”.

Possono presentare istanza di contributo i soggetti privati, residenti in Veneto, con un reddito personale come da dichiarazione 2020 (riferita ai redditi 2019) non superiore a euro 75.000,00, che provvedono alla demolizione/rottamazione ed acquistano un nuovo autoveicolo di classe ambientale EURO 6D Temp o successiva. Tale veicolo non deve costituire un bene per l’esercizio di attività professionale o d’impresa.

Potranno essere rottamati autoveicoli aventi doppia alimentazione (bifuel), benzina/metano o benzina/GPL come riportato sulla carta di circolazione, purchè omologati all’origine con classe emissiva Euro 0, Euro 1 o Euro 2, Euro 3, Euro 4.

Scadenza: 15 giugno 2021 alle ore 12:00

