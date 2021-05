IL LAVORO AL CENTRO. Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto

Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 12/05/2021

Inizio: 10:00 – Fine: 11:00

Nome dell’Associazione: VenetoLavoro

Recapito telefonico per l’evento: 049 9866469

Email: [email protected]

Sito web: www.venetolavoro.it

Tipologia:

Obiettivo del webinar proposto da VenetoLavoro è presentare i servizi offerti dai Centri per l’Impiego del Veneto per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali ricerche di personale in corso all’interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà indicazioni pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai Centri per l’impiego.

Verranno illustrate le funzionalità del servizio “CENTRO PER L’IMPIEGO ONLINE” disponibile sul sito ClicLavoro Veneto, che consente di visualizzare le opportunità di lavoro e candidarsi online.

(CSV di Padova)