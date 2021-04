Webinar sul progetto MObilise SME opportunità di scambio in Europa per imprenditori. Giovedì 6 maggio

MObilise SME è il programma di scambio in Europa per imprenditori, manager, dipendenti di PMI e liberi professionisti, nell’ambito del progetto MOBILISE SME 2020 – 2022 (programma EURES EASI).

Uno strumento di mobilità “complementare” all’Erasmus per Giovani Imprenditori, riservato agli aspiranti e nuovi imprenditori, da non più di 3 anni.

L’antenna Europe Direct della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con il Forum AIC delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, network Europe Direct Venezia Veneto e Venicepromex organizza un webinar dedicato al progetto giovedì 6 maggio alle 14.30-16.00, in modalità online. (Link per iscriversi)

Verranno fornite indicazioni pratiche per le PMI interessate a divenire azienda di invio o azienda ospitante, con indicazioni e spunti per definire un possibile piano di attività da svolgere all’estero nei 6 mesi di permanenza (anche non continuativi) , da sviluppare nei seguenti ambiti:

– Ricerche di mercato/strategie di marketing in altri mercati/territori;

– Innovazione/sviluppo di nuovi prodotti o servizi;

– Ricerca e collaborazione per trovare possibili clienti nei mercati esteri

