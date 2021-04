Professione futura: insegnante di religione

Oggi, nelle diocesi della regione ecclesiastica triveneta c’è estremo bisogno di insegnanti di religione cattolica.

I direttori degli Uffici scuola diocesani sono in grande difficoltà nel reperire supplenti e nei prossimi anni la situazione si aggraverà, visto che per un certo numero di docenti si profila all’orizzonte il pensionamento per raggiunti limiti di età. Si sta tamponando la situazione affidando le supplenze a studenti o insegnanti che provengono da altre regioni.

Questo significa che, vista la carenza di docenti di religione, l’iscrizione oggi alla Facoltà teologica o a un Istituto superiore di Scienze religiose offre garanzia di un lavoro certo domani nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

La Facoltà teologica del Triveneto è una istituzione accademica che ha sede centrale a Padova e una struttura a rete che si estende in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Vai al sito www.iostudioteologia.it

Offerta formativa

Per la formazione degli insegnati di religione cattolica sono offerti percorsi universitari completi e articolati in:

• corsi di pedagogia, didattica, teoria della scuola e legislazione scolastica

• tirocinio biennale nelle scuole pubbliche con tutor qualificati.

I percorsi: Teologia (baccalaureato – scarica il pieghevole) e Scienze religiose (laurea e laurea magistrale)

Dove studiare

Percorso di Teologia: Padova

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui Percorso di Scienze religiose: Bolzano, Padova, Trento, Treviso-Belluno, Udine, Verona, Vicenza.

Per trovare la sede più vicina clicca qui

Titoli accademici

I titoli accademici in Teologia (baccalaureato, licenza e dottorato) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), rilasciati dalla Facoltà teologica del Triveneto e dagli istituti teologici affiliati e collegati, sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per informazioni clicca qui.