COVID. TORNA IL PICNIC DEL PRIMO MAGGIO. SU CAMPI E PRATI DEGLI AGRITURISMI DI COLDIRETTI VENETO. NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA I CESTINI A KM ZERO

COVID, TORNA IL PICNIC DEL 1° MAGGIO

Sui campi e prati degli agriturismi di Coldiretti Veneto

Con i cestini nei mercati di Campagna Amica

29 aprile 2021 – Fine settimana all’aria aperta per i veneti che per la Festa del Lavoro potranno organizzare anche i picnic sui prati degli agriturismi di Coldiretti. Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, la possibilità di trascorrere del tempo a contatto con la natura grazie alle aziende agrituristiche di Terranostra e ai mercati di Campagna Amica che promuovono il cestino a kmzero. Spuntini, merende contadine tutto l’occorrente per scegliere il menù più adatto da gustare in famiglia e in modo rispettoso per l’ambiente. L’appuntamento per chi vuole organizzare la propria agriscampagnata con pranzi al sacco per il weekend del 1° Maggio è in tutte le province del Veneto coi produttori agricoli presenti nei mercati Campagna Amica. Il programma completo è disponibile sul sito www.campagnamica.it. Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di formaggi, insaccati e scoprire i segreti della grigliata valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato ed apprendere come cucinare pratici piatti da consumarsi sul posto. Con l’occasione sarà diffusa l’indagine Coldiretti “Il primo Maggio degli italiani nel tempo del Covid”.