COVID: COLDIRETTI, SENZA COPRIFUOCO 26MILA RISTORANTI E MILLE AGRITURISMI VENETI RECUPERANO L’80% DEL FATTURATO

28 aprile 2021 -Senza il coprifuoco 26 mila locali e oltre mille agriturismi possono recuperare l’80% del fatturato. I dati elaborati da Coldiretti Veneto sono riferiti all’ordine del giorno votato alla Camera da tutte le forze che sostengono il Governo che prevede una valutazione nel mese di maggio del coprifuoco sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico. Lo stop alle limitazioni dell’orario – sottolinea Coldiretti – aiuta infatti le aperture serali con l’arrivo della bella stagione e la ripresa del turismo. Secondo i calcoli di Coldiretti Veneto già con il servizio al tavolo all’aperto le entrate per gli esercizi valgono intorno 70milioni dal 26 aprile fino al primo giugno. “Si tratta di una spinta non indifferente per la ripresa delle attività – commenta Diego Scaramuzza presidente regionale di Terranostra – la ricaduta riguarda tutto il patrimonio agroalimentare del valore di 7miliardi realizzato da circa 60mila aziende agricole già provate dallo stop and go delle chiusure che hanno compromesso i settori dell’enogastronomia locale, dai formaggi ai salumi fino ai dolci, per la mancanza di sbocchi di mercato e l’assenza di turisti. Le aziende agrituristiche pur offrendo ampie possibilità in spazi verdi coperti come barchesse, giardini, parchi e terrazze – commenta Scaramuzza – si trovano spesso in aree marginali e distanti dai centri abitati e quindi lontani da raggiungere per clienti e ospiti. In cambio questi luoghi danno più sicurezza e rispetto delle distanze. L’invito a scegliere la campagna per il proprio benessere – sottolinea Scaramuzza – va di pari passo con le misure anti contagio. I tanti mesi di lockdown hanno privato intere famiglie di una componente importante della socialità e tagliato pesantemente i redditi degli operatori con un crollo del fatturato della ristorazione del 42% nel 2020.