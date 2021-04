Veglia diocesana per il lavoro con il vescovo Claudio

Pregare per il lavoro: accade ogni anno in maniera speciale a ridosso della festa del 1° maggio. Ma quest’anno l’impegno è più forte ancora vista la difficile situazione che si sta vivendo, la precarietà che aleggia in molte situazioni, l’insicurezza guardando al futuro. La pandemia ha messo in crisi molte realtà imprenditoriali, moltissime persone e famiglie stanno subendo fortemente le conseguenze di un anno e più in cui tante attività hanno vissuto e ancora vivono dei fermi necessari ma forzati.

Ecco allora che la Veglia diocesana per il lavoro di quest’anno, promossa e organizzata dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, che ha come tema Il lavoro che vogliamo: innovativo – sostenibile – per tutti, porta con sé tutto il peso di quest’anno ma anche uno sguardo di speranza verso il futuro.

L’appuntamento è venerdì 30 aprile alle ore 18.30 in diretta You Tube dal Terme Hotel Quisisana di Abano Terme (Pd).

Sarà una Veglia che simbolicamente raccoglierà in un abbraccio di sostegno e speranza quei mondi lavorativi che hanno sofferto particolarmente delle chiusure. Da qui la scelta di un territorio e di un luogo simbolico: la Veglia si terrà all’interno di una albergo della zona termale, più precisamente al Quisisana Terme Hotel, luogo di turismo, di cura, di relax, di convivialità, dove si incrociano tante e diverse professionalità e attività. Qui si svolgerà la veglia presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla e qui, con quattro giovani Jasmine, Jibril, Marco e Nicole di “Kidz on The Block”, si esibirà anche il ballerino Etienne Jean Marie, ricordando le difficoltà del mondo dell’arte e dello spettacolo. La Veglia sarà inoltre accompagnata da un quartetto d’archi.

La Veglia, nel rispetto delle norme di prevenzione dal contagio e del distanziamento, vedrà “in presenza e su invito” la partecipazione dei rappresentanti di Acli, Anmil, Confartigianato Padova, Assindustria Veneto Centro, Cia, Confcommercio – Ascom, Confcooperative, Cna, Ucid Padova, Enaip Veneto, Coldiretti Padova, Cgil, Uil, Cisl, Confesercenti, Confagricoltura, Federalberghi Abano Montegrotto, Confindustria Sezione Terme Turismo, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Ci saranno inoltre i rappresentanti delle amministrazioni del territorio termale (Abano e Montegrotto Terme).

Per tutti invece la possibilità di seguirla e unirsi in preghiera grazie alla diretta streaming sul canale You Tube della Diocesi di Padova a partire dalle ore 18.30.

Ogni momento della Veglia cercherà di legare la situazione attuale al tema di riferimento: ecco che il lavoro “innovativo” sarà sottolineato dal ballerino coreografo Etienne; il lavoro “sostenibile” dall’intervento del vescovo Claudio; il lavoro “per tutti” dai testi che si rifaranno all’enciclica Fratelli tutti e dal testo biblico che narra l’episodio dell’Arca di Noè, come rappresentazione della nuova alleanza con il lavoro e tra le persone.

(Diocesi di Padova)