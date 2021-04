Rubano: Aggiornamento vaccini

Sul portale della Regione Veneto è possibile effettuare le iscrizioni per le vaccinazioni per gli over 60, con vaccinazione a partire da giovedì 29 aprile 2021 – per gli over 70 le iscrizioni sono libere – per i disabili è possibile prenotarsi per la vaccinazione a qualsiasi età.



Questo l’indirizzo a cui collegarsi: https://vaccinocovid.regione.veneto.it.

I medici di base, se aderiscono alla vaccinazione, possono vaccinare le classi di età vaccinate dall’Ulss. Per poter ricevere la vaccinazione è obbligatoria la prenotazione che deve avvenire esclusivamente online nella pagina dedicata sul sito internet dell’Ulss 6 Euganea. La procedura consente di prenotarsi una sola volta. Il giorno della vaccinazione portare il modulo per l’acquisizione del consenso compilato e firmato e la anamnesi pre-vaccinale compilata.

Si prega di presentarsi nei centri vaccinali in orario, con non più di 10 minuti di anticipo, con tessera sanitaria e scheda di anamnesi già compilata.

Questo aiuterà a ridurre le attese.

Notizia aggiornata rispetto alla pubblicazione iniziale – Aggiornamento del 26.4.2021