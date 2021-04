LUNEDI 19 APRILE. VOLO CHARTER CON I PRIMI STAGIONALI QUALIFICATI DAL MAROCCO. COLDIRETTI, OPERAZIONE SALVA RACCOLTI A VERONA E A ROVIGO

Lunedì 19 aprile 2021 – Ore 12.35

Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” – Pescara



COVID. ATTERRANO GLI STAGIONALI SALVA RACCOLTI

COLDIRETTI. ATTESI ANCHE IN VENETO: A VERONA E A ROVIGO

Volo charter con operai agricoli qualificati dal Marocco in arrivo anche in Veneto. I primi lavoratori stagionali stranieri atterreranno Lunedì 19 aprile all’Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara con destinazione successiva a Rovigo e Verona. La manodopera specializzata è attesa per la raccolta di insalata a Lusia nel Polesine e del tabacco nel veronese.

L’iniziativa è frutto dell’intesa raggiunta da Coldiretti con le autorità del Marocco grazie alla collaborazione dell’Ambasciata italiana a Rabat. La comunità di lavoratori agricoli provenienti dal Paese nordafricano è la seconda più presente in Italia – spiega Coldiretti – dopo quella rumena.

“I braccianti marocchini sono un aiuto insostituibile per la produzione tabacchicola regionale e per la raccolta delle principali produzioni Made in Italy – spiega Alberto Mantovanelli titolare di una delle aziende agricole coinvolte – sia per la specializzazione che per la capacità di lavorare in squadra”.

Con l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Il lavoro e le frontiere nell’era del Covid” sull’impatto che la pandemia ha sull’occupazione, sull’economia e sulle produzioni agroalimentari italiane.