Il benvenuto di Pallavolo Padova NET alla US Torri

Nuovo ingresso nella compagine “Pallavolo Padova Network”, progetto attraverso il quale le Società che collaborano con Pallavolo Padova mettono in atto strategie dinamiche per la gestione della propria realtà sportiva. La nuova Società affiliata è US Torri, che si va ad aggiungere alle 11 già presenti (ASD Pallavolo Arcobaleno, ASD Bluvolley Padova, GSP Torrebelvicino, ASD Valsugana Volley, ASD Solesino, Pallavolo Este ASD, GS Sant’Angelo ASD, Giotto Volley Padova, Volley Fratte, ASD Insieme per Pordenone Volley e PGS Carrarese Euganea).

Un gruppo sempre più nutrito e che sarà proiettato ad ulteriori nuove sfide per il futuro, dato che la situazione pandemica in Italia ha costretto le Società a perseguire – ancor di più – una politica di gestione oculata e attenta, in modo da poter ripartire con idee chiare e obiettivi precisi.

La collaborazione con la neo affiliata US Torri si è già concretizzata con l’organizzazione del “Volley Fun Experience”, una settimana di sport e divertimento dal 25 al 31 luglio 2021 che si svolgerà a Lavarone (TN) per ragazze e ragazzi dal 2005 al 2008. A tal proposito, si ricorda che l’iscrizione al Camp potrà avvenire entro il 15 maggio 2021 visitando il sito www.unionesportivatorri.com/pallavolo alla sezione “Volley Camp” oppure collegarsi al link www.pallavolopadova.com/volley-fun-experience.

Altra iniziativa organizzata grazie alla nuova sinergia sarà un webinar, aperto a tutte le società di Pallavolo Padova Network e al Torri Team Network dal titolo “Restart – coinvolgere i partner nella ripartenza” a cura dell’ufficio marketing di Pallavolo Padova. Un’occasione d’incontro dove verranno illustrati alcune strumenti di marketing che possono essere utilizzati dalle società del territorio, per ripartire dopo un periodo drammatico per lo sport.

Le competenze che Pallavolo Padova ha sviluppato in ambito sportivo e manageriale in questi anni vengono quindi condivise, al fine di dare un contributo all’organizzazione di altre Società che operano sul territorio veneto e non solo.

Nella foto: da sx a dx – US Torri, il presidente Nicola Bastianello e il Ds Dario Tagliabue

Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)