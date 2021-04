Comunicato stampa: il plauso dell’assessore Colasio per la nomina di Maria Chiara Carrozza a presidente del Cnr

L’assessore alla cultura e al turismo Andrea Colasio dichiara: «A nome del Comune di Padova, mio e del Sindaco, esprimo le nostre più vive congratulazioni a Maria Chiara Carrozza – presidente della Giuria scientifica dell’edizione 2021 del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, istituito dal Comune di Padova 15 anni fa – per la nomina a presidente del Cnr Consiglio nazionale delle ricerche per il prossimo quadriennio.

Sosteniamo, in particolare, la sua determinazione – espressa nelle sue dichiarazioni di oggi – di riportare la ricerca al centro dell’attenzione sociale, economia e politica, “unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani”.

Un obiettivo strategico che anche l’Amministrazione comunale di Padova, con manifestazioni come Galileo-Settimana della scienza e dell’innovazione, persegue ormai da anni».

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)