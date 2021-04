PASQUA. COLDIRETTI, COLOMBA BATTE L’UOVO DI CIOCCIOLATA. CON LOCK DOWN TRIONFO DEL FAI DA TE. IN VENETO LA RISCOSSA DELLA FUGASSA. CUOCHI CONTADINI CONSEGNANO IL MENU’ DELLE FESTE A DOMICILIO

2 aprile 2021 – Uova, farina, burro e zucchero i dolci fai da te saranno protagonisti della seconda Pasqua blindata a causa dell’emergenza sanitaria. Coldiretti segnala la riscossa delle torte della nonna rispetto alle specialità dolciarie già pronte e confezionate. E se la sfida tra colomba e uova di cioccolato è sempre di tendenza, una certa rivincita se la prende pure la “fugassa” tipicamente veneta. La focaccia vanta origini molto antiche: la tradizione racconta che fu ideata da un fornaio trevigiano che in occasione delle festività pasquali aggiunse all’impasto del pane altri ingredienti , tutto in quantità moderata dati i costi, ottenendo così una versione soffice e dolce, da regalare ai clienti. La preparazione dei piatti tradizionali delle feste è – continua la Coldiretti – una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne all’interno delle mura domestiche anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia. Non a caso nel 2020 si è registrato un aumento del 38% degli acquisti della farina che hanno toccato livelli record che non venivano raggiunti da decenni, secondo analisi Coldiretti su dati Ismea.

“Nonostante le difficoltà e la chiusura forzata, gli agriturismi di Campagna Amica/Terranostra sono impegnati anche quest’anno a consegnare pasti o il tradizionale cestino di Pasquetta direttamente a casa. I contadini ai fornelli – dice Coldiretti Veneto – vogliono garantire a tutti una tavola apparecchiata con prodotti tipici e di qualità del territorio per incoraggiare le famiglie a mangiare sano rispettando il lavoro di tutti valorizzando la qualità del Made in Italy.