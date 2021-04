Progetto SaMBA: prorogato al 31 maggio il concorso video fotografico sulla futura mobilità alpina

Prorogata al 31 maggio 2021 la scadenza del concorso di video e foto sulla mobilità sostenibile lanciato dal progetto SaMBA, Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region.

SaMBA è un progetto di cooperazione territoriale europea che parte dalla considerazione che il potenziale della mobilità a basse emissioni di carbonio non sia sfruttato nell’area del Programma Spazio Alpino, sia nelle città sia nelle aree rurali, dove le comunità sono ancora dipendenti dalle auto. La Regione Piemonte è Lead Partner del progetto, di cui Provincia di Padova è partner (per maggiori informazioni: www.provincia.padova.it/samba-sustainable-mobility-behaviours-alpine-reg…).

Il concorso SaMBA premia video innovativi e di alta qualità (della durata massima di 1 minuto) e foto con spiegazione (di massimo 1.000 caratteri), che rappresentino la propria visione della futura mobilità alpina.

Fino alla fine di maggio 2021 (scadenza prorogata rispetto al 31 marzo 2021) i contributi potranno essere inviati, in inglese, italiano, tedesco, francese e sloveno, all’indirizzo e-mail: [email protected]

Partecipando al concorso, si acconsente alla visualizzazione del proprio video o della proprio foto sul sito web SaMBA e sul canale YouTube di Climate Alliance, partner del progetto SaMBA.

I vincitori saranno selezionati in base ai seguenti criteri:

– Riferimento tematico alla mobilità sostenibile (50%)

– Alta qualità della presentazione (20%)

– Innovazione e creatività della presentazione (30%)

Premi:

Il vincitore sarà invitato a conoscere da vicino il progetto SaMBA, a Torino. Le spese di viaggio e del soggiorno di due notti in hotel saranno rimborsate per una persona. Se il vincitore ha meno di 18 anni, saranno coperti anche i costi per l’accompagnatore.

Per maggiori informazioni:

– consultare a locandina (in lingua inglese)

– visitare il sito dedicato al progetto SaMBA