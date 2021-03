Comunicato stampa: Padova protagonista questa sera della puntata di “Storia delle nostre città” su Rai Storia

La nuova serie di “Storie delle nostre città” di Rai Storia (canale 54) dedica la puntata di questa sera, lunedì 29 marzo dalle ore 21:10, a Padova.

Il programma, che ha suscitato anche nella precedente edizione grande successo è, come spiega la presentazione della stessa Rai, “un viaggio per l’Italia alla scoperta di centri che, in epoche differenti, hanno avuto un momento di assoluto splendore, segnando la storia della nostra penisola”.

Il programma è coprodotto da Ballandi Arts e Rai Storia.

La serie racconta la bellezza dei luoghi, i fatti storici principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito all’aspetto odierno delle città e hanno influenzato il carattere degli abitanti, l’identità e le usanze.

La scheda con cui Rai Storia presenta la puntata di questa sera, racconta così la nostra città: “Padova, una città la cui origine si perde nella notte dei tempi. La leggenda narra infatti che un esule di Troia, Antenore, risalì le coste dell’Adriatico e dopo essersi addentrato nella foce del Brenta, trovò un luogo fertile e protetto dove fondò la città. È da qui che parte il nuovo viaggio di “Storia delle nostre città”, in onda in prima visione da lunedì 29 marzo alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. Ma Padova ha lasciato un segno del suo passaggio in tutte le epoche, dai romani a Sant’Antonio, passando per Giotto e Galileo Galilei: arte, religione e scienza. Se ne ritrova traccia nei suoi meravigliosi monumenti dalla Basilica di Sant’Antonio alla cappella degli Scrovegni. E, tutto intorno, ville, giardini storici e terme”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)