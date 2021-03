Albo Associazioni provinciale: richieste di iscrizione e rinnovo entro il 30 aprile

Le libere forme associative e le cooperative sociali senza scopo di lucro possono effettuare l’iscrizione o il rinnovo all’Albo delle Associazioni provinciale, fino al 30 aprile 2021.

Il Registro, suddiviso in 6 sezioni tematiche, conta attualmente 99 Associazioni iscritte, così distribuite: 25 nella sezione “Interventi socio-sanitari”, 8 in “Tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace”, 1 in “Economia e lavoro”, 47 in “Cultura, beni culturali, educazione e formazione”, 12 in “Attività ricreative e sportive”, 6 in “Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile”.

Ciascuna associazione può iscriversi ad una sola sezione tematica. L’iscrizione ha validità triennale.

Scade il 30 aprile 2021 il termine per presentare il modulo di iscrizione o rinnovo all’Albo.

Le associazioni iscritte all’Albo provinciale possono chiedere alcune sale di Palazzo Santo Stefano, nel cuore della città, in particolare le bellissime e storiche Sala del Consiglio, Sala di Rappresentanza, Sala Seminario, e le moderne sale al piano terra della 3° Torre di Piazza Bardella, zona Stanga, facilmente raggiungibili per chi arriva da fuori città, per lo svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti.

Le associazioni iscritte all’Albo possono utilizzare le Sale provinciali a fronte del pagamento del solo rimborso delle spese vive, mentre quelle non iscritte devono farsi carico anche del pagamento del canone di utilizzo.

Per ogni informazione sul Registro, consultare la pagina dedicata, dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione e di rinnovo.

Per informazioni sulla concessione delle sale provinciali, consultare la pagina dedicata.

(Provincia di Padova)