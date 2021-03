NUOVO WEBINAR ALLE PORTE: GLI AGGIORNAMENTI IN AMBITO ASSICURATIVO E DEI FONDI MUTUALISTICI

25 marzo – h. 20:30 – piattaforma GoogleMeet

Appuntamento giovedì 25 marzo alle 20:30 su GoogleMeet per il webinar “Assicurazioni agevolate e fondi mutualistici: cosa cambia nel 2021?” organizzato da Coldiretti Rovigo e Coldiretti Giovani Impresa in collaborazione con il Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo. Un’occasione, quindi, per fare il punto della situazione e scoprire le novità riguardanti l’ambito assicurativo.

Aprirà la serata il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi al quale seguirà il saluto di Pia Rovigatti, Presidente Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo. Il tema sarà trattato da Filippo Codato, Direttore agrifondo mutualistico Veneto-Friuli Venezia Giulia, e da Luigi Garavello, Direttore Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo. Ci sarà spazio quindi per il dibattito a cui seguiranno le conclusioni del presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.

“La campagna assicurativa è iniziata ed è tempo di analizzare gli aggiornamenti rispetto agli anni precedenti – commenta il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan-. Ci sono alcuni cambiamenti che verranno spiegati e snocciolati dai nostri relatori nel corso di questo nuovo webinar. Informare i nostri soci è la nostra priorità, non potendolo più fare di persona non ci siamo assolutamente fatti fermare e da diversi mesi abbiamo intrapreso questa strada della formazione e informazione in videoconferenza. Tutti gli incontri sono molto partecipati e i dibattiti che ne escono sono sempre molto interessanti”.

Per partecipare è necessario richiedere l’apposito link di GoogleMeet scrivendo una e-mail a [email protected] o contattando il numero 0425/201931.