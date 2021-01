Este: Coronavirus: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Veneto in area arancione

Home Notizie Coronavirus: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Veneto in area arancione

E’ stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di contenimento del contagio da Covid19, valido a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021.

Il Veneto, attualmente, si trova in AREA ARANCIONE

Tra le principali misure:

– Divieto di spostamento dal proprio comune, eccetto che per motivi di studio, lavoro, salute o necessità. Sono consentiti gli spostamenti in altri comuni fino a 30 km di distanza solo per gli abitanti dei comuni con meno di 5000 abitanti

– E’ possibile, una sola volta al giorno, dalle 5.00 alle 22.00, fare visita a persone in un’altra abitazione, per un massimo di due persone. Consentito sempre portare con sé minori di 14 anni o disabili.

– Divieto di recarsi all’estero, salvo che per motivi di necessità o urgenza.

– Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5

– Bar chiusi, aperti solo per asporto dalle ore 5 alle ore 18.00. Dopo le ore 18.00 non è possibile il servizio di asporto. Il servizio a domicilio è sempre consentito.

– Ristoranti chiusi, aperti per asporto dalle 5 alle 22. Il servizio a domicilio è sempre consentito.

– E’ possibile raggiungere la seconda casa, purché si trovi all’interno della Regione

