Sarà la prof.ssa Maria Chiara Carrozza, direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi, docente di Bioingegneria industriale Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a presiedere la prestigiosa giuria scientifica che avrà il compito di premiare il vincitore del Premio Letterario Galileo 2021. Il Premio Galileo, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, seleziona da oltre un decennio i migliori libri di divulgazione scientifica, pubblicati in Italia nel biennio precedente e si inserisce in un programma di diffusione della cultura scientifica che il Comune di Padova promuove da alcuni anni.

Le precedenti edizioni, a partire dal 2007 anno di apertura del Premio, hanno visto come presidenti della giuria scientifica figure molto note e illustri della ricerca e della divulgazione a partire dall’oncologo Umberto Veronesi, recentemente scomparso. Si sono avvicendati in ordine Carlo Rubbia, Margherita Hack, Paolo Rossi, Mario Tozzi, Piergiorgio Odifreddi, Paco Lanciano, Nicoletta Maraschio, Vittorino Andreoli, Paolo Crepet, Dario Bressanini, Sandra Savaglio, Elena Cattaneo e Alberto Mantovani.

Come da regolamento, il Premio prevede due fasi che condurranno alla scelta dell’opera vincitrice. Nella prima fase la giuria scientifica, composta da personalità di indiscusso valore in campo culturale e scientifico, individuerà la cinquina di opere fra tutti i testi di divulgazione scientifica pubblicati in Italia negli ultimi due anni.

La selezione si terrà il 19 gennaio 2021, in seduta pubblica, a Padova, che sarà trasmessa in diretta streaming.

Nella seconda fase una giuria popolare, formata da studenti di universitari provenienti da tutta Italia e dalle 10 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la fase finale del Concorso Scuole, determinerà, nell’ambito della cinquina, l’opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 14 maggio 2021 nell’ambito dell’edizione 2021 del Galileo Festival-Settimana della Scienza e Innovazione che si svolgerà dal 10 al 16 maggio 2021.

In occasione dell’edizione 2020 del Premio Galileo, il Comune di Padova istituisce il “Concorso Scuole” rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane con l’obiettivo di approfondire l’importanza non solo di un’educazione scientifica, ma anche di una corretta informazione e divulgazione. Il Premio Galileo, con il Concorso Scuole, sarà l’evento centrale di Galileo-Settimana della Scienza e dell’Innovazione, diventando parte di un unico contenitore di proposte che saranno presentate a Padova dal 10 al 16 maggio 202.

Il Concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado d’Italia. Il tema scelto per l’edizione 2021 del Concorso è “La scienza intorno a noi. Raccontiamo il valore della ricerca” e ha l’obiettivo di stimolare la riflessione sull’importanza che la scienza – e una corretta informazione ed educazione scientifica – riveste sia per gli individui sia per la collettività non solo dal punto di vista dell’avanzamento culturale, ma anche dell’impatto a livello politico, sociale ed economico.

Modalità di partecipazione al concorso

Le scuole che intendono partecipare al Concorso Scuole dovranno:

– comunicare la propria adesione entro il 15 gennaio 2021 compilando in ogni sua parte il modulo Scheda di adesione

– inviare l’elaborato completo che concorre al progetto in formato elettronico entro il 14 febbraio 2021 (le modalità di spedizione verranno comunicate via mail alle scuole aderenti)

Per ciascuna sezione si prevede una classifica (primo, secondo, terzo posto) con eventuali menzioni d’onore. La valutazione delle opere presentate avverrà con l’obiettivo non solo di esprimere un giudizio sugli aspetti estetici o sull’originalità degli elaborati, ma ne verrà preso in considerazione anche il rigore scientifico e il percorso didattico-formativo proposto in classe.

