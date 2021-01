Kioene mercoledì a Trento

Alle ore 19.00 i bianconeri scenderanno in campo per il recupero della prima giornata di ritorno. Cuttini: «nostro obiettivo è quello di crescere». Domenica alla Kioene Arena arriva Piacenza

Alle 19.00 di mercoledì 13 gennaio la Kioene Padova affronterà l’Itas Trentino. Il match, valido come recupero della 1° giornata di ritorno del campionato di SuperLega, metterà a confronto i bianconeri con una Trento reduce da otto vittorie consecutive in Regular Season, a dimostrazione dell’ottimo momento di forma della squadra allenata da coach Angelo Lorenzetti. «Ci stiamo allenando duramente sia sotto l’aspetto fisico che tecnico in vista del finale di stagione regolare – dice coach Jacopo Cuttini – e sappiamo che tutte le gare che ci attenderanno saranno impegnative. Andremo lì col coltello tra i denti, consci che affronteremo una grande squadra. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre, facendo di volta in volta uno step in avanti sul piano della crescita di squadra».

I precedenti fra queste due Società sono nettamente a favore dei trentini: 30 vittorie per loro su 36 sfide disputate fino ad oggi. Solo 2 le vittorie ottenute da Padova in campo avversario, l’ultima delle quali in occasione della 7° giornata di ritorno del campionato 2019/20 (2-3). Arbitri del match di mercoledì saranno Veronica Mioara Papadopol della sezione di Mantova e Giuseppe Curto di Gorizia. Terzo arbitro sarà Jacopo Cacco, mentre al video check siederà Ivan Spiazzi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.

TUTTE LE PROSSIME SFIDE DELLA KIOENE. Alle ore 16.00 di domenica 17 gennaio i bianconeri ospiteranno la Gas Sales Bluenergy Piacenza alla Kioene Arena. Domenica 24 gennaio i patavini saranno impegnati in casa dell’Allianz Milano (ore 18.00). Altra trasferta mercoledì 3 febbraio al Pala De Andrè con la Consar Ravenna (ore 20.30), mentre l’ultima di Regular Season si giocherà alle ore 18.00 di domenica 7 febbraio alla Kioene Arena in occasione del derby con la NBV Verona.

GIOVEDI’ TORNA L’APPUNTAMENTO CON WI-FIPAV. I vertici della pallavolo nazionale protagonisti della puntata numero 11 di Wi-Fipav, prevista per giovedì 14 gennaio dalle ore 19.30. Ospiti di Massimo Salmaso saranno il presidente nazionale Fipav, Bruno Cattaneo, il suo vice Adriano Bilato e il “past-president” della Kioene Padova, Fabio Cremonese. Con loro il giornalista de “Il Gazzettino”, Massimo Zilio. In diretta streaming sulle pagina Facebook di Fipav Padova e Pallavolo Padova e sul canale YouTube di Fipav Padova.



Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)