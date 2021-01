Petrarca Rugby: RINVIATA ARGOS PETRARCA RUGBY v LAZIO RUGBY 1927

Rinviata Argos Petrarca Rugby v Lazio Rugby 1927, recupero della II giornata di Peroni TOP10 e in programma domenica 3 gennaio.

I tamponi antigienici effettuati ieri, 31 dicembre 2020, hanno riscontrato 5 positività nel gruppo squadra del Petrarca Rugby.

Per gli interessati, nella giornata di ieri è stato effettuato, come richiesto dal protocollo Fir, il tampone molecolare. Inoltre, sempre nel gruppo squadra, è stata riscontrata anche una positività al test molecolare, che richiede che tutto il gruppo squadra venga sottoposto all’esame del test molecolare. Possibilmente tali test saranno effettuati nelle giornate di domani, sabato, e di dopodomani, domenica. Sulla base di quanto stabilito dal protocollo Fir, e in attesa del l’esito dei tamponi, si è resa necessaria la richiesta di rinvio per la partita in oggetto.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri sostenitori e appassionati un felice anno nuovo.

