Coronavirus Campania, 1.554 nuovi casi e 32 morti: il bollettino

Napoli, 31 dic. Sono 1.554 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 19.003 tamponi. Dei 1.554 nuovi positivi, 84 sono sintomatici e 1.470 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio della pandemia sono 189.673, i tamponi complessivamente processati sono 2.035.364. Sono 32 i nuovi decessi inseriti nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.844 i morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.878, con il totale dei guariti che sale a 109.574. Aumentano i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania: sono 113, +11 rispetto a ieri, mentre i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 1.325 (-32 rispetto al dato di ieri).

(Adnkronos)