Capodanno Roma, gli orari dei mezzi pubblici

Roma, 31 dic. ”Su disposizione di Roma Capitale e della Regione Lazio, in considerazione delle disposizioni anti-Covid in vigore per la giornata di oggi, il servizio sulla rete ferroviaria terminerà anticipatamente. Restano invece confermate alle 21 le ultime corse per bus e tram. Per la Metro e la Roma -Lido le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 21.30”. Lo comunica Roma servizi per la mobilità.”Ferrovia Termini-Centocelle: ultima corsa da Termini alle ore 21.30, da Centocelle alle ore 21.03. Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: servizio metropolitano, ultima corsa da Flaminio ore 21.20, da Montebello ore 21.50; servizio suburbano e regionale: ultima corsa da Flaminio per Catalano , treno 610 (Flaminio ore 18.20-Catalano ore 20.09), ultima corsa da Catalano per Viterbo treno 712 (Catalano ore 18.01-Viterbo ore 19.17), Ultima corsa da Viterbo per Catalano treno 711 (Viterbo ore 19.39-Catalano ore 20.55).”I parcheggi avranno un orario invariato con chiusura alle ore 0.15. Dalle ore 21.00 non sarà più possibile parcheggiare e i clienti saranno ammessi solo per il ritiro dell’auto”.

(Adnkronos)