Piazzola S/Brenta: Avviso di avvio procedimento rinnovo delle concessioni di suolo pubblico in scadenza al 31/12/2020 per mercato settimanale e Fiera di San Martino.

Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020.

Come da indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto del 26/11/220), nonché come da deliberazione Giunta Regione Veneto n. 1704 del 09/12/2020 si informa che l’ufficio Commercio ha avviato il procedimento di Rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020 sia per il mercato settimanale del venerdì che per la fiera annuale di novembre.

L’ufficio Commercio resta a disposizione per qualsiasi comunicazione al riguardo si rendesse necessaria, telefonicamente al numero 049/9697945.