Comunicato stampa: la relazione dell’attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari nel 2020

Si è tenuta, mercoledì 30 dicembre nella sala del Consiglio di Palazzo Moroni, la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giovanni Tagliavini, di presentazione dell’attività svolta nel 2020 dal Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari.

Nel corso del 2020 le sedute effettive del Consiglio comunale sono state 16. Le delibere approvate sono state 70, di cui 5 di competenza del Consiglio comunale e 65 proposte dalla Giunta, inoltre il Consiglio ha discusso e approvato 17 mozioni, per un totale di 87 ordini del giorno approvati. Delle 17 mozioni approvate 6 sono state votate sostanzialmente all’unanimità o ad ampia maggioranza: per la rinascita della Città di Padova dalla cultura, per la modifica della legge regionale 50/2012 relativamente ai requisiti urbanistici ed edilizi per la costruzione di medie strutture di vendite non superiori a 1500 mq, per promuovere la residenzialità stabile in Città, per esprimere gratitudine per l’impegno di Croce Verde e Croce Rossa durante l’emergenza sanitaria, sulla disparità stipendiale del personale dell’Ospedale-Università di Padova rispetto alle altre Ulss del Veneto e dell’appello per la pace e l’autodeterminazione dei popoli sulla questione del Nagorno-Karabak, quest’ultima presentata dai Vice Presidenti del Consiglio comunale Roberto Bettella e Ubaldo Lonardi. Le interrogazioni presentate ammontano a 80. Anche quest’anno il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023 sono stati approvati nel Consiglio comunale entro l’anno corrente e precisamente lo scorso 18 dicembre.

Le otto Commissioni consiliari hanno convocato, anche congiuntamente, 173 riunioni nel corso dell’anno per svolgere non solo il compito istruttorio delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale, ma anche di approfondimento di particolari temi. Nel corso dell’ultimo periodo, dal 24 novembre al 10 dicembre 2020 le riunioni in seduta congiunta per l’esame del bilancio di previsione 2021-2023, convocando tutti gli Assessori per le rispettive materie sono state 15.

La relazione completa è disponibile nella sezione “Documenti” di questa pagina.

