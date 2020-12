#SOLODALCUORE. SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DELLE DONNE COLDIRETTI A FAVORE DEL CUAMM. BORTOLAS:”SOSTEGNO DALL’AGRICOLTURA VENETA ALLA RETE DEGLI OPERATORI SANITARI IN AFRICA”

21 dicembre 2020 – Sindaci, onorevoli e senatori, donne e uomini dello spettacolo, giornalisti ma soprattutto cittadini comuni per le feste natalizie hanno ordinato on line al sito www.solodalcuore.it il cuscino della gratitudine composto da doppio tessuto “Made in Italy” e Wax imbottito di fibra naturale realizzato dalle agrisarte dell’isola di Sant’Erasmo su idea di Katia Zuanon finalista, per la sua iniziativa solidale, dell’Oscar Green di Coldiretti Veneto. “E’ una gara alla testimonianza per comunicare l’emozione di fare un gesto buono – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – un selfie inviato al profilo social informa dell’ acquisto esclusivo il cui ricavato andrà a sostenere la costruzione di un ospedale a Rumbek nel Sud Sudan”. ‘Prima le mamme e i bambini’ è l’obiettivo dalle imprenditrici agricole che nel Cuamm Medici con l’Africa hanno riconosciuto l’impegno e la disponibilità verso il prossimo soprattutto nei confronti di quei popoli che soffrono per la mancanza di servizi sanitari rischiando le vite dei più giovani e deboli.

In questo senso Coldiretti Veneto condivide la soddisfazione nell’apprendere che il sodalizio tra Regione e l’associazione dei volontari con sede a Padova e guidata da Don Dante Carraro ha avuto il finanziamento dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (United States Agency for International Development – USAID) per un progetto legato alla pandemia Covid-19 denominato “Italian Response to COVID19: Improving Governance and Community Preparedness for a Resilient Society (IRC19)”

“Valorizzare la rete di professionisti e formatori sanitari collegati alla Fondazione – conclude Bortolas – per portare avanti una efficace risposta al Covid-19 in chiave preventiva, con un’attenzione particolare alle comunità più fragili ed emarginate trova, nell’intera struttura di Coldiretti Veneto, la giusta attenzione e il contributo per la crescita diffusa del bene comune”.