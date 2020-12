Rinviata al 2021 la “Nona” di Beethoven al Gran Teatro Geox con l’OPV Al Teatro Verdi un concerto alternativo per gli abbonati.

I recenti provvedimenti governativi collegati al perdurare dell’incertezza sanitaria, hanno reso necessario lo spostamento del concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto con musiche di Beethoven e Morricone previsto per il 15 ottobre 2020 in data 27 maggio 2021. Gli Organi della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto e ZED e Gran Teatro Geox hanno così deciso di spostare cautelativamente l’evento.

«Una scelta sofferta, soprattutto perché avevamo realizzato ed attivato per questa iniziativa i più elevati protocolli di prevenzione al Covid-19 e ci sentivamo pronti a riaprire in sicurezza le attività del Teatro – afferma Valeria Arzenton di Zed-Gran Teatro Geox – vuol dire che invece di aprire la stagione con Beethoven, ci riserveremo l’Inno alla Gioia in un momento in cui speriamo che l’emergenza sanitaria sarà stata superata. Comunque non ci fermiamo: la straordinaria collaborazione con OPV nel frattempo continuerà con la progettazione di nuovi esclusivi progetti culturali all’insegna della Grande Musica”.

Per i soli abbonati, la Stagione 2020/2021 sarà inaugurata giovedì 15 ottobre alle 21.00 al Teatro Verdi di Padova con un programma beethoveniano.

«Siamo molto dispiaciuti di questa repentina variazione – dichiara il vicepresidente dell’OPV Paolo Giaretta – purtroppo le regole restrittive ci impediscono di eseguire il programma annunciato come avremmo voluto. Ci scusiamo con il pubblico per lo slittamento dell’evento al prossimo anno. Tuttavia siamo riusciti a mantenere per lo stesso giorno l’inaugurazione della nuova Stagione concertistica con un programma importante al Teatro Verdi, che si conferma a tutti gli effetti la nuova casa dell’Orchestra, interamente dedicato a Beethoven nell’anno del 250° anniversario della nascita del grande compositore».

Temporaneamente sospesa la campagna abbonamenti.

Il programma, con la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven e The Mission di Ennio Morricone, resterà invariato, ed i biglietti già acquistati per il concerto del 15 ottobre varranno alle stesse modalità di fruizione per la nuova data.

Giovedì 15 ottobre alle ore 21.00 gli abbonati alla Stagione concertistica 2020/2021 potranno assistere al concerto riprogrammato al Teatro Verdi e tutto dedicato a Beethoven: il maestro Marco Angius dirigerà la Quinta Sinfonia e il Quinto Concerto per pianoforte e orchestra con Gloria Campaner solista.

