Rubano: Assegno prenatale – Presentazione domande

Il Settore Servizi Sociali rende noto che a partire dal 15.12.2020 fino al 15.02.2021, sono aperti i termini per presentare la domanda per accedere all’assegno prenatale.

Ne hanno diritto i nuclei familiari dei bimbi/e nati/e dal 19 agosto 2020. Il bonus erogato sarà di 1.000 euro, raddoppiato qualora il nucleo familiare comprenda uno o più minori fino al compimento del 6° anno di età, riconosciuto/i disabile/i grave/i ai sensi dell’art. 3, comma 3 Legge 104/1992.

Requisiti di ammissione:

– scheda ISEE inferiore a 40.000 euro

– la dichiarazione ISEE deve contenere anche il nuovo nato

– residenza nel Comune di Rubano

– permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari

– assenza di carichi pendenti ai sensi della Legge regionale 16/2018.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data del 16/10/2020:

Come presentare la domanda:

Il richiedente deve presentare domanda on line dal 15.12.2020 al 15.02.2021 accedendo al link:https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as16/index.html

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

– copia del documenti di identità valido del richiedente

– attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU)

E se necessari:

– copia del titolo di soggiorno valido per ciascun componente del nucleo familiare

– copia della certificazione di handicap per almeno un figlio minore riconosciuto disabile grave

– copia del provvedimento di nomina a tutore, attestante l’autorizzazione ad incassare somme e vincolo di destinazione a favore del minore

Altre informazioni:

Il contributo verrà erogato in funzione delle risorse economiche disponibili per l’Ambito Territoriale Sociale, sulla base di un’unica graduatoria per tutta la Provincia di Padova redatta con i seguenti criteri: ISEE crescente, data di nascita del minore, data di presentazione della domanda.