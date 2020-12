Giovedì alla Kioene Arena arriva la Consar Ravenna per il recupero della 10° giornata d’andata. Con i romagnoli sfida n. 69 della storia. Shoji: “importante sfruttare le occasioni che ci capitano durante i match”

Giovedì “di recupero” per la Kioene Padova, che alle ore 18.00 del 17 dicembre affronterà in casa la Consar Ravenna. La partita vale come recupero della 10° giornata d’andata e sarà la sfida numero 69 della storia fra queste due squadre. Ad oggi sono 37 le vittorie dei bianconeri contro le 31 dei romagnoli. In questa stagione le due formazioni si sono affrontate negli ottavi di Del Monte Coppa Italia, quando il 13 settembre i veneti s’imposero per 2-3 al Pala De Andrè di Ravenna. Nonostante lo 0-3 rimediato ieri con Perugia, la gara ha messo in evidenza il buon gioco dei patavini.

«Sapevamo che la sfida con Perugia sarebbe stata molto difficile – dice il palleggiatore Kawika Shoji – ma da questa sconfitta però possiamo imparare molto, soprattutto per poter concretizzare le opportunità che ci capitano durante il match. Sia per noi che per le altre squadre sarà una settimana impegnativa ma dovremo arrivare pronti e concentrati all’importante sfida con Ravenna».

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA KIOENE. Dopo la sfida di giovedì con la Consar, la Kioene Padova tornerà in campo alle ore 17.00 di domenica 20 dicembre per la gara esterna con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Domenica 27 dicembre altra trasferta questa volta con la Vero Volley Monza: inizio gara alle ore 16.00. Tutte queste partite saranno trasmesse in diretta streaming su Eleven Sports. La sfida con la Cucine Lube Civitanova – inizialmente prevista per domenica 3 gennaio – sarà anticipata invece alle ore 18.00 di sabato 2 gennaio con diretta televisiva su Rai Sport. Ancora da definire il recupero del match con l’Itas Trentino che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 29 novembre.

Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)