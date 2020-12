Mercati di Campagna Amica, due nuove aperture a Carmignano di Brenta e Monselice

Dal 16 dicembre a Camazzole di Carmignano ogni mercoledì mattina, dal 18 a Monselice alla Parrocchia del Redentore ogni giovedì mattina prodotti a “km 0” di stagione, garantiti dagli agricoltori e al giusto prezzo

15 dicembre 2020. Si allarga la rete dei mercati agricoli di Campagna Amica in provincia di Padova. Nonostante le difficoltà del momento, per rispondere alle necessità dei consumatori che chiedono di poter fare la spesa alimentare anche sotto casa e in sicurezza, Coldiretti intensifica l’attività di vendita diretta sul territorio con l’avvio di due nuovi mercati di Campagna Amica. Dopo l’ottimo riscontro da parte dei consumatori sia in città che in provincia, Coldiretti apre dal 16 dicembre un nuovo Mercato settimanale di Campagna Amica a Carmignano di Brenta, ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 13, a Camazzole, davanti al Bar Bianco della Lattebusche (via Ernesto Breda 10). Da giovedì 18 dicembre apre invece il mercato a Monselice, alla parrocchia del SS. Redentore (via Costa Calcinara), ogni giovedì mattina.

Ad ogni appuntamento le aziende di Campagna Amica – Coldiretti Padova saranno presenti con le tipicità fresche e di stagione della propria azienda: ortofrutta, salumi, carne, miele, marmellate, confetture, fiori, ecc. Il tutto rigorosamente a “km 0” perché gli agricoltori sono tenuti a vendere esclusivamente i prodotti di produzione propria. Attenzione anche alla convenienza del prezzo, come in tutti i mercati di Campagna Amica, con il giusto riconoscimento al lavoro dei produttori ma senza l’aggravio imposto dai troppi passaggi della filiera commerciale che pesano sulle tasche dei consumatori.

Ovviamente i mercati a km zero aprono in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio e delle misure di prevenzione, compreso il nuovo decreto del Presidente della Regione Veneto appena entrato in vigore: l’area è debitamente delimitata, con banchi distanziati, spazi ben segnati, uso obbligatorio delle mascherine e del gel igienizzante, ingresso ed uscita separati e adeguata informazione alla clientela da parte dei “tutor” di Coldiretti Padova presenti nell’orario di apertura.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta per l’importante collaborazione, l’attenzione e la sensibilità nell’aver patrocinato l’iniziativa, in collaborazione con Lattebusche che mette a disposizione uno spazio ideale per garantire, in sicurezza, l’appuntamento settimanale con i prodotti a km zero dei nostri agricoltori. – afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova – A Monselice possiamo contare sulla disponibilità e la collaborazione della Parrocchia del SS. Redentore che ha accolto con entusiasmo e convinzione il nostro progetto, concedendoci l’uso dell’ampio piazzale, oltretutto in una posizione di notevole passaggio e ben servita da parcheggi. In questi mesi l’agricoltura non si è mai fermata e i nostri produttori sono orgogliosi di proporre il meglio della campagna padovana, nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni per i mercati all’aperto. E’ anche questo un segno di speranza, con le dovute accortezze e senso di responsabilità”.

(Coldiretti Padova)