Este: Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica di Este: il prossimo appuntamento

N.B.: ATTIVITA’ IN PRESENZA SOSPESA – D.P.C.M. 03.11.2020 (recupero su piattaforma digitale)

Prossimo incontro: giovedì 21 gennaio 2021, ore 20.45

Proposta del mese: IL RICHIAMO DELLA FORESTA (1904)

La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un’improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all’obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la libertà.

“The Call of the Wild” è il folgorante esordio letterario di London (1876-1916). L’autore californiano ebbe una giovinezza turbolenta. Attratto dal darwinismo sociale, nel 1897 abbandonò gli studi intrapresi all’Università e partì per il Klondike per partecipare alla “corsa all’oro”.

Commenta Ada Prospero Marchesini (2005): «Nel “Richiamo della foresta” London rivela la propria fede nell’evoluzionismo biologico e nell’onnipotenza dell’ambiente; ma, nonostante la tesi, il libro è tutto vivo: vivo è Buck, vivi son gli altri cani, con i loro eroismi, le loro ferocie, le loro ambizioni. Non meraviglia che, nell’America del suo tempo, il libro avesse grande fortuna, richiamando gli uomini industrializzati e meccanicizzati all’acre profumo selvaggio dell’istinto, alla verità primordiale della natura e della vita».

Cos’è un Gruppo di LetturaGdL? E’ la condivisione di un libro (e poi di altri, via via), con approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è “lettura di gruppo” (comunque in parte possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

Si tratta di un gruppo informale e libero: nella scelta delle pubblicazioni e nell’organizzazione materiale, che può “abitare” la Biblioteca Civica di Este.

Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca, a Villa Dolfin Boldù!

Per informazioni: Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Precedenti proposte:

2020: LACCI di Domenico Starnone (2014); I FIORI BLU di Raymond Queneau; IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee; IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE di Roy Lewis; A NOME TUO di Mauro Covacich; IL PROFUMO di Patrick Süskind; LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary

2019: MEMORIE DI UNA RAGAZZA PERBENE di Simone De Beauvoir; PNIN di Vladimir Nabokov; “M’illumino… di poesia”, serata in versi; Excursus sull’opera di Giovanni Comisso nel 50° della scomparsa per “Il Veneto legge”; IL FIUME SONO IO di Alessandro Tasinato; LA LETTRICE SCOMPARSA di Fabio Stassi; RESTO QUI di Marco Balzano; DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE di Francesca Diotallevi; STONER di John Williams; LA DONNA CHE UCCISE IL PRINCIPE di Francesco Selmin; MORIRE IN PRIMAVERA di Ralf Rothmann; SHOSHA di Isaac B. Singer

2018: LA SONATA A KREUTZER di Lev N. Tolstoj; ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdòttir; LA CASA DELLE BELLE ADDORMENTATE di Yasunari Kawabata; UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett; IL GIUDICE E IL SUO BOIA e LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt; L’ESTATA TORBIDA di Carlo Lucarelli; ULISSE DA BAGDAD di Eric-Emmanuel Schmitt; L’ARMINUTA di Donatella Di Pietrantonio; IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese; IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud; LA STORIA DI MR. POLLY di Herbert G. Wells (2017, avvio del GdL)

