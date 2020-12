Spostamenti a Natale, Boccia: “Io contrario come Speranza”

Roma, 12 dic. Spostamenti sotto le feste di Natale, su un eventuale allentamento delle misure del c’è il no secco del ministro Francesco Boccia. “Il Parlamento è sovrano”, ma ”se vogliono rimuovere i vincoli su tutti i Comuni italiani ci troveranno non contrari, contrarissimi”, dice il ministro degli Affari regionali al microfono di Skytg24.

“Se chiedono al governo un parere per rimuovere i vincoli, il mio parere è contrario, anche quello di Speranza. Se vogliono un chiarimento sui piccoli Comuni, il chiarimento arriverà: se serve una norma, il Parlamento può farla, non c’è bisogno del governo”. ”Chi vorrà allentare tutti i vincoli e voterà per questo, ci metterà la faccia, ne risponderà davanti alle famiglie italiane che soffrono, che ha bisogno di un governo forte e rigoroso che però non sia solo ma sia accompagnato da tutte le forze politiche”. “L’essere giallo non deve essere percepito come un rompete le righe, men che meno siamo fuori dalla terza ondata. Significa aver ripreso il controllo della curva pandemica. Il giallo è un colore che impone ancora tanta, tanta attenzione. Non significa essere usciti dalla fase più critica, siamo ancora nella fase più critica”. ”Siamo ancora nella fase più critica e abbiamo di fronte ancora la certezza che se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo”.

VACCINO – “Assolutamente sì, possiamo parlare di gennaio con certezza per la distribuzione dei vaccini”. “E probabilmente anche di tempi più rapidi di quelli che erano stati inizialmente previsti”. “Servono temi rapidissimi, noi intendiamo accelerare e sono sicuro che la collaborazione tra Stato e Regioni consentirà al commissario Arcuri di distribuire in tempi rapidissimi i vaccini programmati”. “Il piano vaccini è una sfida epocale che dobbiamo vincere tutti insieme” ha detto il ministro Boccia dopo l’incontro con le Regioni. “Serve il massimo sforzo e una collaborazione continua. La riunione fatta oggi in emergenza con le Regioni, il ministro Speranza e il commissario Arcuri è stata molto utile e operativa; si sono ridotti i tempi di distribuzione delle prime dosi del vaccino rispetto alle previsioni e dobbiamo accelerare. Lavoriamo senza sosta, giorno e notte, dal lunedì alla domenica per arrivare a gennaio pronti per la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, nei quasi 300 presidi individuati per la somministrazione che riguarderà in una primissima fase operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie e ospiti e personale sanitario delle Rsa”.

GOVERNO – ”Chi parla di crisi, “. “Io non trovo il tempo di discutere di cose così surreali…Ma se qualcuno in maggioranza ritiene che queste siano delle priorità rispetto all’emergenza sanitarie economia e sociale, ne sia conseguente e se assuma la responsabilità davanti agli elettori e agli italiani.”. “In questo momento gli italiani vogliono un politica seria e credibile che risolva i problemi. Se la maggioranza regge, andremo avanti. E se non reggerà, l’unica seria da fare è chiedere agli italiani, dopo che il capo dello Stato avrà valutato le sue opzioni, di esprimersi” e far assumere le “proprie responsabilità” a tutte le forze politiche.

