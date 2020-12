Covid Friuli Venezia Giulia, 884 nuovi casi e 17 decessi: il bollettino

Udine, 12 dic. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi (il 9,7 per cento dei 9.113 tamponi eseguiti) e 17 decessi secondo i dati diffusi nel bollettino. Calano i ricoveri in terapia intensiva (59), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste, 17.412 a Udine, 8.144 a Pordenone e 4.731 a Gorizia, alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione.

Sale a 1215 il numero delle vittime: 388 a Trieste, 512 a Udine, 246 a Pordenone e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono 23.415, i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642.

