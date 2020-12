FORMAZIONE ON LINE PER LE IMPRENDITRICI DI COLDIRETTI DONNE IMPRESA ROVIGO

Digitale, e-commerce e storytelling sono tra le strategie comunicative che anche le nostre imprese al femminile stanno sposando negli ultimi anni. Il gruppo di Coldiretti Donne Impresa di Rovigo sta svolgendo una serie di lezioni, ovviamente on line, per migliorare la comunicazione e la comunicabilità delle proprie attività aziendali.

La formazione a distanza è ormai indispensabile per tutto il settore agricolo. In questo caso, le imprenditrici di Rovigo si sono collegate affrontando diversi moduli formativi per essere aggiornate sulla vendita diretta, la gestione dei canali social e del sito aziendale, ma anche la promozione extra digitale. I docenti che si sono avvicendati sono stati Ada Sinigaglia, esperta di pubbliche relazioni e consulenza strategica; è stato il turno poi di Giacinto Tommasini, avvocato, che si è occupato di diritto alimentare e Giorgia Ciancio che parlerà di marketing nella nuova era digitale, case story e proporrà esercitazioni che saranno svolte dalle stesse imprenditrici nella stanza virtuale.

“Il ritorno nei campi avviene sia in età matura che tra le nuove generazioni – commenta Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – così che un’impresa agricole su quattro è rosa e la titolarità non spaventa neppure le under 35. L’impegno politico, sindacale è un richiamo spontaneo e trova spazio combinando ruoli familiari e privati con incarichi pubblici. In stalla, nelle serre, in cantina, nei campi, al mercato e ai fornelli ovunque connesse le imprenditrici agricole non si sono risparmiate nel rispondere alle richieste della collettività – conclude Bortolas – la task force dei produttori di Coldiretti, inoltre, continua a garantire alle famiglie venete la spesa quotidiana e i pasti a domicilio anche con servizio porta a porta”.

(Coldiretti Veneto)