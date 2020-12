#SOLODALCUORE. OGGI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE IN COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE IMPRESA BORTOLAS:” ITALIA GENEROSA: DA AOSTA FINO A SIRACUSA FIOCCANO ORDINI ON LINE PER LE MAMME DELL’AFRICA”

9 dicembre 2020 – Continua a battere per una giusta causa il cuore delle donne di Coldiretti Veneto: il cuscino in doppio tessuto Wax e Made in Italy tagliato e cucito dalle agrisarte dell’Isola di Sant’Erasmo ha raggiunto le famiglie d’Italia da Aosta fino a Siracusa arrivando a quota mille ordini. Il ricavato dell’operazione va in beneficenza al Cuamm Medici con l’Africa –spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – per la costruzione di un ospedale con reparto di ostetrica in Sud Sudan nell’ambito dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni” che porta l’attenzione particolare sul tema della nutrizione dall’inizio gravidanza fino al secondo anno di vita del neonato. La realtà in quel Continente è così fragile dal punto di vista delle strutture e dei servizi che qualsiasi gesto, donazione, aiuto è determinante – commenta Chiara Bortolas – l’offerta capillare di Heart of Gratitude avviene grazie alla piattaforma e-commerce nel sito www.solodalcuore.it con l’appoggio organizzativo dei mercati di Campagna Amica”. “Quando abbiamo incontrato Don Dante Carraro direttore del Cuamm a Padova – ricorda Valentina Galesso responsabile provinciale – ci ha detto che tante signore lo interrogavano sul cosa poter fare per i popoli africani. Lui risponde sempre così – ci ha raccontato – “prima di tutto pregare e poi quello che potete: se sapete lavorare a maglia fate berretti, coperte, calze, guanti. Le creature che nascono prematuramente hanno bisogno di calore e lì non ci sono incubatrici”. In quel momento avevamo tra le mani delle stoffe da mostrare e scegliere con Katia Zuanon che già realizzava una sua linea di trapunte, ma non pensavamo di tenere tra le dita il destino dei piccoli e delle loro madri. Ci siamo guardate, senza parlare e abbiamo cominciato a lavorare insieme. E’ nato così questo progetto dalle persone di buona volontà, una rete fortificata da presenze femminili come Fiorella Toffano di Ipsofactory e il suo staff per tutta la parte informatica e social. #solodalcuore ha un potenziale travolgente, ne siamo convinte e la prova sono le richieste da ogni parte della Penisola inoltrate al portale solo in pochi giorni”.

Anche oggi in occasione del coordinamento nazionale – riprende Chiara Bortolas – la webinar è stata animata dalle consegne in diretta durante l’intero collegamento: i campanelli suonavano in Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo a testimonianza che proprio le imprenditrici per prime hanno appoggiato l’operazione di solidarietà. Il bene apre le porte ad orizzonti incredibili”.