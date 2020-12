Rubano: Contributo FSA-Covid2

Si informano i cittadini che con Decreto Dirigenziale n. 197 del 3 dicembre 2020, è stato dato avvio al procedimento FSA-Covid2. Il provvedimento estende quanto previsto dalla prima edizione del procedimento FSA-Covid ad una platea di beneficiari più ampia, per quanto attiene al criterio di perdita di entrate subite dalla famiglia a causa del lockdown, ed incrementa il contributo per i beneficiari del precedente procedimento.

Per ottenere il contributo od il suo incremento, è necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE, con un valore non superiore a 35.000 euro. La scheda ISEE sarà automaticamente recuperata dalla banca dati dell’INPS. I cittadini che avevano già fatto richiesta nella precedente edizione, non devono presentare alcuna domanda, poichè riceveranno il contributo in modo automatico sul conto corrente comunicato.

Per coloro che faranno richiesta per la prima volta, è attivo da oggi il sito per presentare la domanda esclusivamente online, fino al 14 dicembre, al seguente indirizzo web: https://www.regione.veneto.it/web/casa/fondo-affitti

Per informazioni, accedere al seguente link: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5405&fromPage=El…