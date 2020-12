#SOLODALCUORE. ORDINI DA TUTTA ITALIA PER LA SOLIDARIETA’ AL CUAMM. L’OPERAZIONE DELLE DONNE COLDIRETTI

4 dicembre 2020 – Chi si nasconde dietro il cuore imbottito di fibra naturale, tagliato e cucito dalle ‘agrisarte’ di Sant’Erasmo ? Le persone di buona volontà, famose e non, che hanno deciso di sostenere i medici volontari in Afrca del.Cuamm donando 15 euro di ogni acquisto euro per la costruzione di un ospedale a Rumbek in Sud Sudan. Attraverso il sito www.solodalcuore.it e’possibile comprare i cuscini in doppia stoffa: Made in Italy da un lato e in tessuto Wax dall’altro. L’idea originale di Katia Zuanon finalista de l’Oscar Green abbracciata da Donne Impresa Coldiretti sta raccogliendo consensi tanto che gli ordini si fanno sempre più numerosi. L’operazione prevede anche l’invio di selfie per testimoniare l’arrivo a domicilio del cuore prescelto. Ecco allora visibile una carrellata di scatti in instagram e facebook dove chi viene stregato dalla fantasia dei tessuti e dalla bravura manuale delle professioniste dell’ago e filo pubblica le proprie foto.

Donne dello spettacolo, giornaliste casalinghe ma anche simpatici amici a quattro zampe in posa per una giusta causa. Primo a metterci la faccia proprio Don Dante Carraro direttore del centro padovano. ‘Il ricavato dell’inizuativa va in beneficenza – spiega la presidente regionale Chiara Bortolas – nell’ambito del progetto “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni” che porta l’attenzione particolare sul tema della nutrizione dall’inizio gravidanza fino al secondo anno di vita del neonato. La realtà in Africa è così fragile dal punto di vista delle strutture e dei servizi che qualsiasi gesto, donazione, aiuto è determinante – commenta Chiara Bortolas – l’offerta capillare dei cuscini della gratitudine avviene grazie alla piattaforma e-commerce con l’appoggio organizzativo dei mercati di Campagna Amica”.