Rubano: INTERVENTI ECONOMICI PER FAMIGLIE FRAGILI E ASSEGNO PRENATALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/2020

La Regione Veneto, con la Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020, pubblicata sul BUR n. 80 del 29 maggio 2020, ha stabilito due nuovi bandi per sostegni economici in aiuto alle famiglie fragili e per il riconoscimento dell’assegno prenatale per i bambini nati dal 19 agosto 2020. L’obiettivo è di sostenere le famiglie in situazione di bisogno, attraverso l’assegnazione ed erogazione di contributi, per il tramite delle amministrazioni comunali in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento. Gli interventi previsti sono rivolti ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1309 del 08/09/2020 (Interventi economici, per l’anno 2020, a favore delle famiglie fragili) e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 18 agosto 2020 (Disciplina sperimentale dell’assegno prenatale, per i bambini nati dal 19 agosto 2020).

Si informano tutti/e i cittadini/e che il Comune di Rubano sta predisponendo le modalità per l’invio telematico, attraverso specifico portale, delle domande relative ai contributi regionali.

Si invitano, pertanto, i cittadini interessati a rivolgersi nel frattempo ad un ente C.A.A.F. al fine di predisporre la certificazione ISEE in corso di validità, che è necessaria per la presentazione della domanda.

A breve sarà pubblicato l’Avviso con le indicazioni sulle tempistiche e le procedure da seguire.